Galatasaray’ın Bayern Münih planı: 2 yıldızı birden istiyor!

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar yeni sezonda da transfer konusunda oldukça iddialı. Cimbom Bundesliga devi Bayern Münih forması giyen 2 yıldızı transfer etmek için harekete geçti. Detaylar haberimizde.
Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Galatasaray, hem Süper Lig’deki iddiasını sürdürmek hem de Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmeye kararlı.
Özellikle sağ kanatta köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, hem sağ bek hem de sağ açık transferi için yoğun mesai harcıyor.
Bu kapsamda dikkat çeken iki hedef öne çıkıyor: Bayern Münih forması giyen Leroy Sane ve eski oyuncusu Sacha Boey. Her iki isimle de somut adımlar atılmış durumda.
Alman basınına göre, Bayern Münih ile sözleşme yenilemesi beklenen Leroy Sane, beklenmedik bir kararla menajerini değiştirerek dünyaca ünlü temsilci Pini Zahavi ile anlaştı.
Bu gelişme, Galatasaray cephesinde umutları artırdı. Türkiye ile güçlü bağları bulunan Zahavi’nin, daha önce Yusuf Yazıcı gibi oyuncuları da ülkeye getirmesi, Sane transferinin mümkün olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
29 yaşındaki yıldız futbolcunun maaş indirimi talebini geri çevirdiği, yüksek ücret beklentisinde ısrarcı olduğu belirtiliyor.
Buna karşın Galatasaray’ın, bu süreci fırsata çevirmek istediği ve Sane için ciddi bir imza parası ile yıllık ücret teklif ettiği konuşuluyor.
Yönetimin, Victor Osimhen’in ardından en çok önem verdiği transferin Sane olduğu vurgulanıyor.
Sane, Bundesliga’da “en kötü sezonu” eleştirilerine rağmen bu yıl 28 maçta 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Manchester City’ye 52 milyon Euro, Bayern Münih’e 49 milyon Euro’ya mal olan yıldız için Galatasaray’ın bonservis ödemesi beklenmiyor.
Buna karşın Galatasaray’ın, bu süreci fırsata çevirmek istediği ve Sane için ciddi bir imza parası ile yıllık ücret teklif ettiği konuşuluyor.
GERİ DÖNEBİLİR!
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih’e 30+5 milyon Euro karşılığında transfer olan Sacha Boey için Galatasaray harekete geçti.
Alman devinde sakatlık sorunları yaşayan ve yeterli forma şansı bulamayan genç sağ bek, gelecek sezon planlamasında yer almıyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un da isteği doğrultusunda Boey’i tekrar kadroya katmak isteyen Galatasaray, ilk resmi teklifini sundu. Transferin kiralık ya da bonservisli olması fark etmeksizin bu konuda ısrarcı bir tutum izleniyor.
Boey ve Sane, Bayern Münih’in geçtiğimiz haftalarda Leipzig ile oynadığı ve 3-3 biten maçta birlikte görev almıştı. Eğer iki transferde de mutlu sona ulaşılırsa, Galatasaray Bayern’in sağ kanadını adeta İstanbul’a taşımış olacak.
Sarı-Kırmızılı yönetim, kadronun iskeletini bozmadan, nokta atışı transferlerle takımı Şampiyonlar Ligi’ne hazırlamayı amaçlıyor. Boey ve Sane’nin ardından bir dünya yıldızını daha, 10 numara pozisyonu için kadroya katmak planlar arasında.