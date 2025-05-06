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Galatasaray'ın çılgın şampiyonluk kutlaması planı: Bir milyon kişi katılacak

Galatasaray'ın çılgın şampiyonluk kutlaması planı: Bir milyon kişi katılacak

10:176/05/2025, Tuesday
G: 6/05/2025, Tuesday
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Galatasaray formasına 5. yıldızı takmak için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamaları için planı da ortaya çıktı.

Galatasaray’da en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 8’e çıkması nedeniyle, 4 hafta kala şampiyonluk hazırlıklarına başladı. 

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 5 yıldızlı formlar, tişörtler, bayraklar, atkılar ve daha birçok ürün için Galatasaray Store’lara, "Hazırlıklara başlayın" talimatı verdi.

Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarında Rams Park ile beraber Yenikapı Meydanı’nda da kutlama yapmayı planlıyor.

Bu sene Florya Tesisleri’nde geleneksel kutlamasını yapamayacak olan sarı-kırmızılılar, ikinci bir adres aradı. Favori olarak Yenikapı Meydanı’nı bulan Galatasaray, en az 1 milyon kişinin katılacağı unutulmaz bir organizasyon düzenlemek istiyor. İstanbul Valiliği’nin vereceği karara göre hareket edileceği belirtildi.

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