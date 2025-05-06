Galatasaray'ın çılgın şampiyonluk kutlaması planı: Bir milyon kişi katılacak

Bu sene Florya Tesisleri’nde geleneksel kutlamasını yapamayacak olan sarı-kırmızılılar, ikinci bir adres aradı. Favori olarak Yenikapı Meydanı’nı bulan Galatasaray, en az 1 milyon kişinin katılacağı unutulmaz bir organizasyon düzenlemek istiyor. İstanbul Valiliği’nin vereceği karara göre hareket edileceği belirtildi.