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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken an! Sahnede ıslıklandı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken an! Sahnede ıslıklandı

10:0726/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, kupasını Yenikapı'da yapılan organizasyonla kaldırdı. Sarı-kırmızılılarda oyuncular tek tek sahneye çağrılırken genç futbolcunın ıslıklanması dikkat çekti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Yenikapı'da büyük coşkuyla gerçekleştirdi.

5. yıldızı göğsüne takan Galatasaray, şampiyonluk kupasını da Yenikapı'daki organizasyonda aldı.

Oyuncular sahneye tek tek çağrılırken kutlamalarda dikkat çeken bir an yaşandı.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Efe Akman sahneye çıktığı esnada bir grup taraftar tarafından ıslıklandı.

Genç oyuncuya alanda bulunan diğer taraftarlar ise alkışla destek verdi.

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