Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü Elfsborg maçında izleyecekler

Cimbom, yaz transfer döneminde milli yıldız için 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif almış ancak bu teklifi reddetmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında satışa sıcak bakmadığı ancak sezon sonu için 13-15 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.