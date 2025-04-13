Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! Sakat sakat oynuyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son olarak Samsunspor deplasmanından da üç puanla dönmüştü. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcunun, ameliyat olması gerektiği ancak sezonu kapatma riski bulunduğu için sakat oynadığı ortaya çıktı.

1 /7 Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un saha içindeki önemli kozlarından biri de Yunus Akgün.

2 /7 Sarı-kırmızılıların son oynadığı Samsunspor maçına da gol ve asistiyle damga vuran Yunus Akgün'ün büyük bir fedakarlık yaptığı belirtildi.

3 /7 Milliyet'ye yer alan habere göre, sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün bıçak altına yatması durumunda sezonu kapama riski var.

4 /7 Sezon sonuna kadar kalan maçlarda forma giymek isteyen Yunus Akgün'ün yaptığı büyük fedakarlık takdir topladı.

5 /7 Yunus Akgün'ün yılan hikayesine dönen yeni sözleşme görüşmelerinin de neden tıkandığı ortaya çıktı.

6 /7 Sarı-kırmızılıların Yunus Akgün'e istediği parayı vermeye sıcak baktığı ancak menajerinin talep ettiği ücretin yüksek bulunduğu aktarıldı.