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Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! Sakat sakat oynuyor

Galatasaray'ın yıldızından büyük fedakarlık! Sakat sakat oynuyor

09:2613/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son olarak Samsunspor deplasmanından da üç puanla dönmüştü. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcunun, ameliyat olması gerektiği ancak sezonu kapatma riski bulunduğu için sakat oynadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un saha içindeki önemli kozlarından biri de Yunus Akgün.

Sarı-kırmızılıların son oynadığı Samsunspor maçına da gol ve asistiyle damga vuran Yunus Akgün'ün büyük bir fedakarlık yaptığı belirtildi.

Milliyet'ye yer alan habere göre, sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün bıçak altına yatması durumunda sezonu kapama riski var.

Sezon sonuna kadar kalan maçlarda forma giymek isteyen Yunus Akgün'ün yaptığı büyük fedakarlık takdir topladı.

Yunus Akgün'ün yılan hikayesine dönen yeni sözleşme görüşmelerinin de neden tıkandığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların Yunus Akgün'e istediği parayı vermeye sıcak baktığı ancak menajerinin talep ettiği ücretin yüksek bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray'ın bu nedenle yeni sözleşme görüşmelerini ağırdan aldığı belirtildi.

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