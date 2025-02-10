Galatasaraylı eski futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demispor karşı karşıya gelmişti. Bu mücadelede konuk takım sahadan çekilmişti. Galatasaray'ın eski futbolcusundan, Fenerbahçelileri kızdıran bir paylaşım geldi.
Süper Lig'in 23. haftasında beklenmedik bir olay yaşandı.
Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanındayken sahadan çekildi.
Galatasaray cephesi, bu olayın daha önceden planlanmış olduğunu savundu.
Galatasaraylı eski futbolcu Lucas Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıran bir paylaşım geldi.
Podolski'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma sarı lacivertli taraftarlardan tepki geldi.
Galatasaray formalı bir görselini paylaşan Podolski, müzik olarak da 'Fener Ağlama' sözlerini içeren bir şarkı paylaştı.