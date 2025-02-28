Galatasaraylı taraftardan yıldız isme şok tepki: Formasını yaktı

Galatasaray'ın eski yıldızı Jose Mourinho'ya sahip çıkınca sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gördü. Bir taraftar ise öfkesini farklı bir boyuta taşıdı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamada, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözleri nedeniyle ırkçılıkla suçlanan Portekizli teknik adama sürpriz bir destek geldi.
2013-2014 sezonunda Galatasaray forması giyen Didier Drogba, Jose Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti.
Chelsea'da birlikte çalıştığı hocasına sahip çıkan Fildişi Sahilli eski futbolcu, "Jose Mourinho ırkçı olmadığını defalarca kanıtlamıştır. Bana güvenmenizi istiyorum. Benim babam nasıl ırkçı olabilir?" ifadelerini kullandı.
Didier Drogba, bu açıklaması sonrası sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepki gördü.
Olayı farklı bir boyuta taşıyan Galatasaraylı bir taraftar ise Drogba'nın formasını yaktığı anları paylaştı. Bu görüntü sosyal medyada gündem oldu.