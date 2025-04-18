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Galatasaraylı yıldızdan Bodrum maçı sonrasında duygusal veda

Galatasaraylı yıldızdan Bodrum maçı sonrasında duygusal veda

Haber Merkezi
22:4618/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasındaysa duygusal anlar yaşandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.

Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lucas Torreira ve 81. dakikada Davinson Sanchez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 77'ye yükseltti ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 6 yaptı. 

Karşılaşma sonrasındaysa duygusal anlar yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde, bir dönem Hatayspor'da da forma giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Gabonlu milli futbolcu Aaron Boupendza, kariyerini sürdürdüğü Çin'de yaşamını yitirmişti.

Boupendza, Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Mario Lemina, maç sonunda Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Aaron Boupendza'yı unutmadı.

Lemina, Boupendza'nın fotoğrafının olduğu bir tişörtü maçtan sonra çıkardı ve kameralara gösterdi.

Lemina, milli takımdan da arkadaşı Boupendza'ya duygusal bir veda yaptı.

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