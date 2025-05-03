'Herkese teşekkür ediyorum'

"Mario geldiğinden bu yana daha fazla serbestlik kazandım ama bu çok çalışmayla, birbirimiz için mücadele etmemizle ilgili. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kulübü ve şehri çok seviyorum. Bana yardımcı olan harika bir Türk grubu var."