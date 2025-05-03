Galatasaray sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti ve şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Maçın ardından sarı-kırmızılıların yıldız isminden kariyerine dair çarpıcı itiraf geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 34. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golleri Lucas Torreira, Victor Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Galibiyetin ardından yıldız isim Lucas Torreira, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda dikkat çeken itirafta bulundu.
Torreira'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde;
"Genel anlamda çok mutluyum. Takım çalışmasının bir sonucu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Seviyesi yüksek bir takımız. Herkesi tebrik ediyorum. İnsanları mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Çok zor maçlar var önümüzde, konsantre olarak her maçı en önemli maç diye görmemiz gerekiyor."
'Herkese teşekkür ediyorum'
"Mario geldiğinden bu yana daha fazla serbestlik kazandım ama bu çok çalışmayla, birbirimiz için mücadele etmemizle ilgili. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kulübü ve şehri çok seviyorum. Bana yardımcı olan harika bir Türk grubu var."
'Gitmek istediğimi belirttiğim zamanlar oldu'
"Zor zamanlarım oldu ve gitmek istediğimi belirttiğim zamanlar oldu ama birlikte bunları atlattık. Şu anda keyfim çok yerinde. Galatasaray için oynamaktan gurur duyuyorum her zaman."