Gheorghe Hagi Süper Lig’e geri dönüyor: İşte yeni takımı…

Trendyol Süper Lig’de kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Selçuk Şahin’le yollarını ayıran Eyüpspor, yeni hoca arayışını hızlandırdı. 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 16. sırada kalan eflatun-sarılılarda yönetim kurulu acil toplantı yaparak aday listesini revize etti.
Eyüpspor'a teknik direktörlük görevi için Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi önerildi.
İstanbul ekibinin yönetimi, Hagi ismini değerlendirmeye alırken, deneyimli teknik adamı aday listesine ekledi.
Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 59 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı'nda da görev yapmıştı. [Ajansspor]