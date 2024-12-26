Gol krallığı yarışında dikkat çeken detay: İlk 10'da sadece 2 Türk futbolcu var

Göztepe 31, Samsunspor 29, Başakşehir 27, Eyüpspor ve Beşiktaş 25, Trabzonspor 24, Gaziantep ve Kasımpaşa 22, Antalyaspor ve Sivasspor 20, Konyaspor 18, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kayserispor 16, Adana Demirspor 15, Hatayspor ise 14 kez gol üretti.