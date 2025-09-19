Trendyol Süper Lig 6. hafta açılış maçında Göztepe evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi müsabakada görev yapamayacak. Sakatlığı geçen ve antrenmanlara başlayan Mustafa Hekimoğlu'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik ekip karar verecek. Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, Göztepe karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Göztepe - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /9 Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi İzmir'de açılıyor. Zorlu mücadelede Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek.



2 /9 Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip.



3 /9 Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek.



4 /9 Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi müsabakada görev yapamayacak.



5 /9 Sakatlığı geçen ve antrenmanlara başlayan Mustafa Hekimoğlu'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik ekip karar verecek. Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, Göztepe karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

6 /9 Öte yandan İskoç ekibi Rangers'dan transfer edilen Rıdvan Yılmaz ise şans bulması durumunda bin 230 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak. Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi oynadığı son 3 maçta mağlup edemedi.



7 /9 Beşiktaş ile İzmir temsilcisinin geçen sezonki randevularında siyah-beyazlılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.



8 /9 Süper Lig'de evinde 4-2 yenilen, deplasmanda da 1-1'lik beraberlik alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sahasında İzmir ekibine 3-1 kaybetti.

