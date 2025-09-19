Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Göztepe - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

16:0519/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig 6. hafta açılış maçında Göztepe evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi müsabakada görev yapamayacak. Sakatlığı geçen ve antrenmanlara başlayan Mustafa Hekimoğlu'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik ekip karar verecek. Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, Göztepe karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Göztepe - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi İzmir'de açılıyor. Zorlu mücadelede Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek.


Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip.


Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek.


Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi müsabakada görev yapamayacak.


Sakatlığı geçen ve antrenmanlara başlayan Mustafa Hekimoğlu'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik ekip karar verecek. Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, Göztepe karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Öte yandan İskoç ekibi Rangers'dan transfer edilen Rıdvan Yılmaz ise şans bulması durumunda bin 230 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak. Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi oynadığı son 3 maçta mağlup edemedi.


Beşiktaş ile İzmir temsilcisinin geçen sezonki randevularında siyah-beyazlılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.


Süper Lig'de evinde 4-2 yenilen, deplasmanda da 1-1'lik beraberlik alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sahasında İzmir ekibine 3-1 kaybetti.


GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11'LER


GÖZTEPE: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson.


BEŞİKTAŞ: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal, Demir Ege, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.

#Göztepe
#Beşiktaş
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tekfen Vakfı burs başvuru tarihi belli oldu