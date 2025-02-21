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Hacıosmanoğlu açıkladı: 'O hakem bir daha görev yapamayacak'

Hacıosmanoğlu açıkladı: 'O hakem bir daha görev yapamayacak'

Haber Merkezi
22:2621/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, bir hakemin artık Süper Lig maçlarında görev yapamayacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemi ilgilendiren konular hakkında konuştu.

HTSpor'da açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu önemli bir kararı da duyurdu.

Kayserispor'un TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında, TÜMOSAN Konyaspor'un attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edilmişti. Çizilen ofsayt çizgisi gündeme oturmuştu. 

Konuyla ilgili konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"TÜMOSAN Konyaspor-Kayserispor maçında VAR hakemi yabancı. 'Pozisyonu defans oyuncusundan çizme, atak oyuncusundan çiz' diyor."

"Zaten görüntülerde de ofsayt yok. İki kez söylüyor ama çizgiyi defans oyuncusundan çiziyor ve gol iptal oluyor."

"Bunu yapan şirket var, o arkadaşı bir daha göndermemelerini söyledik. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum, oranın hakimi olan hakemi dinlemiyorsun! Federasyona bir kazık olsun işte, ne olabilir işte."

#TFF
#İbrahim Hacıosmanoğlu
#TÜMOSAN Konyaspor

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