Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a sağ bek önerisi

"Galatasaray'da Ismail Jakobs olsaydı daha derli toplu bir takım görebilirdik. Gabriel Sara ceza sahası içerisine giremedi. Çünkü orada zaten golcü var. Yunus Akgün keza öyle. Roland Sallai çok yetenekli değil ama kuvvetli. Ondan bir sağ bek oluşturulabilir. Lucas Torreira ilk kez bu kadar geride oynadı."