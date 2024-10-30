Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a sağ bek önerisi

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, derbi maçı sonrası sarı-kırmızılıları yorumladı. Takımda eskiden antrenör olarak da görev alan Hasan Şaş, sarı-kırmızılılara sağ bek önerisinde bulundu.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yeni Açık Youtube kanalında konuşan Hasan Şaş, Okan Buruk'a sağ bek önerisinde bulundu.
İşte Hasan Şaş'ın sözlerinden öne çıkanlar...
"Galatasaray'da Ismail Jakobs olsaydı daha derli toplu bir takım görebilirdik. Gabriel Sara ceza sahası içerisine giremedi. Çünkü orada zaten golcü var. Yunus Akgün keza öyle. Roland Sallai çok yetenekli değil ama kuvvetli. Ondan bir sağ bek oluşturulabilir. Lucas Torreira ilk kez bu kadar geride oynadı."
"Okan Buruk, 14 derbi maçta 10 galibiyet aldı. Bu rekorları kimse kıramaz gibi gözüküyor. Fenerbahçe deplasmanından hiç mağlubiyet yaşamadı. Young Boys mağlubiyetinden sonra da hocanın hakkını vermiştik. Genel performansı çok iyi, eleştiriler çok haksızdı. Çok başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor."
"Galatasaray'ın çift forvet sistemine bakarsan 4-4-2 devam edebilir mi? Hafta içi Tottenham ile maç yapacaksınız sonra bir deplasmana çıkacaksınız. Sezonun genelinde böyle devam etmez. Okan Buruk, BAY geçilen haftada bunları iyi düşünmeli."