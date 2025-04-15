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Herkes bıraktı sanıyordu: Efsane Real Madrid’in başına geçiyor

Herkes bıraktı sanıyordu: Efsane Real Madrid’in başına geçiyor

17:3715/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Real Madrid’de Carlo Ancelotti’den sonra boşalacak teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanyol devinde en büyük adayla Xabi Alonso ve Zinedine Zidane’dı. Madrid yönetimi flaş bir ismi değerlendirmeye aldı. İşte detaylar.

Carlo Ancelotti yönetiminde iyi bir sezon geçirmeye ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselme ihtimalini şansa bırakan Real Madrid'de ilginç gelişmeler yaşanıyor.

İspanya'da yayın yapan Sport'un haberine göre; Xabi Alonso, Ancelotti'nin yerine geçmesi için en büyük favoriydi ancak Madrid yönetimi başka alternatifleri de değerlendirmeye başladı.


Geçtiğimiz günlerde Zinedine Zidane da en büyük adaylardan biri olarak gösterildi.


Başkan Florentino Perez'e yakın çevresi tarafından Liverpool sonrası Red Bull grubu ile çalışan Jürgen Klopp önerildi.


Tecrübeli teknik adamın deneyimi ve zorlayıcı takımlarda yıldız oyuncuları yönetme yeteneğinin gerekli bir yeniden yapılanmayı yönetmek için ideal profil olabileceği aktarıldı.

Son olarak İngiltere Premier League devi Liverpool'da teknik adamlık görevi yapan Alman çalıştırıcı, takımı başında çıktığı 489 maçta 2.07 puan ortalaması yakaladı.


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