Herkes merak ediyordu: İşte Fenerbahçe'nin 4000'inci golünü atan isim

Fenerbahçe, lig tarihindeki 4 bininci golünü buldu. Alanyaspor maçında fileleri havalandıran yıldız isim, sarı-laciverti kulübe transfer olduğunda verdiği sözünü tutmuş oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, mücadelenin 22. dakikasında 1-0 öne geçti.
Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Sebastian Szymanski, sol çaprazdan gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Alanyaspor kalecisi Yusuf Karagöz'ün sağından ağlarla buluşturmayı başardı.
Alanyaspor filelerini havalandıran Polonyalı yıldız, Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4 bininci golünü atmış oldu.
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye transfer olduğunda kulüp tarihine geçmek istediğini söylemişti.
Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetmişti.