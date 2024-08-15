Icardi alacakları için ihtar çekmişti: Galatasaray'dan açıklama geldi

Yazgan, “Geçen sene Konyaspor deplasmanıyla şampiyon olarak sezonu tamamlamıştık. Bu sezon şansımıza ilk deplasmanımız Konyaspor oldu. Diliyorum ki geçen sene gösterdiğimiz başarıyı aynı şekilde gösterir ve sezonu da şampiyon olarak tamamlarız. Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçını izleme imkanı buldum. Ali Çamdalı hoca, geçen yıl kaldığı yerden devam etmiş ve çok keyifli bir takım oluşturmuş. Biz de heyecan ve merakla yarın akşamı bekliyoruz. Davinson Sanchez’in sakatlığı var, dilerim en kısa zamanda aramıza katılır, kuvvetli bir oyuncumuz. Wilfried Zaha’nın da bir transfer süreci var. Bu hafta da dinlenmesini hocamız da uygun buldu. Ömer Başkan sağ olsun yarın akşam bizi yemeğe davet etmiş, büyük bir memnuniyetle davetine katılacağız. Büyük bir keyifle Mevlana şehri Konya’ya gideceğiz ve dilerim galibiyetle döneceğiz. Bizi üzen bir konu oldu. Umarım alışkanlık haline gelmez. 1800 - 1812 TL civarı bir ücret belirlemişler deplasman tribünü için. TFF’nin aldığı karar doğrultusunda normal bilet fiyatının yüzde 30’undan daha fazla olamıyor deplasman tribünü bilet fiyatları. Bundan sonraki süreçte buna özen gösterirlerse çok memnun oluruz. Diğer kulüplerin de benzer beklentide olduğunu düşünüyorum” dedi.