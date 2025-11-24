Icardi'den Fenerbahçe sorusuna cevap

Mauro Icardi: Galatasaray'a geleli neredeyse 4 sene oldu. Kolay olmayan bir durumdu. Bugün tamamen tersine döndü işler. Şanslıyız ve fırsatımız var. Son yıllarda çok büyük bir kulüp yarattık. Galatasaray tarihinde çok büyük bir kulüp oldu ama son yıllarda artık teknik heyet, yönetim, oyuncular, başkanımız, burada olan herkes geliştirmek için çalıştı. Şu an olduğumuz yere geldik. Şu an Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biriyiz. Önemli olan buydu. Önceden düşünülemez olan Victor Osimhen, Leroy Sane gibi oyuncular geldi. Türkiye'ye gelmek isteyen de birçok oyuncu var. Bu benim için büyük bir gurur ve onur buna katkı sağlamış olmak. İnsanların sevgisini kazanmak önemliydi. Dünyadaki tüm oyuncuların gelmek istediği bir ülke oldu. Geldiğim günle bugün arasında bu kadar fark olması benim için büyük bir onur.