Icardi'den Fenerbahçe sorusuna cevap

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuştu. Zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Buruk, sahaya kendi kalitelerini yansıtacaklarını söyledi. Mauro Icardi de derbi sorularına rağmen odağını tamamen yarınki karşılaşmaya çevirdiğini ifade etti.
Okan Buruk ve Mauro Icardi'nin Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nde hedefler belli. Son 3 maçta 3 galibiyet, bu maç da çok değerli. Hayallerimize yürümek için Galatasaraylılar ve tüm Türkiye için kritik bir karşılaşma. Bundan önceki maçlardaki atmosferi kendi stadyumumuzda, en maksimum derecede yaratıp kim oynarsa oynasın, kim başlarsa başlasın fiziksel, mental ve kalite olarak da biz bu isteği sahada ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. Özel insanlar, özel futbolcular. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında gösterdik, istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Liglerinde liderler. PSV'ye karşı kazandılar ve sonraki 3 maçta yenildiler. Çok organize ve fiziksel olarak güçlü bir takım. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir neden yok.
Mauro Icardi: Yarın çok önemli bir maçımız var. Bir hayalimiz, bir isteğimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya devam etme ve tur atlama. İlk maçta kaybettikten sonra 3 maç üst üste 3 önemli galibiyet elde ettik. Yarın 1 tane daha olacağına inanıyoruz. Pozitif seriye devam etmek istiyoruz. Birçok oyuncu var oynamayacak olan ama oynayan herkes hazır olacaktır ve elinden gelen her şeyi yapacaktır takım için."
Osimhen'in durumu
Okan Buruk: Sakat oyuncularımızın son durumlarına antrenman öncesi birazdan bakacağız. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Taraftarıyla birleşen, kaliteli oyuncularla sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Bugün ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak.
Mauro Icardi: Takım içinde önemli bir oyuncuyum, kaptanım. Yüzde yüz her zaman oynamak isterim. Cevap verme durumunda oldum hakkımda konuşulanlarla ilgili. Ciddi bir sakatlık yaşadım. Döneli 4-5 ay oldu. Takımla birlikteyiz. Her gün en iyi şekilde çalışıyorum. Tam olarak bilmiyorum yüzde kaçtayım. Son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım. Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım. Topuğumda, bileğimde bir sıkıntı oluyor, iğneyle oynuyorum. Ben hep ağrılarla oynadım. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum.
Mauro Icardi: Hafta sonu söyledim. Ben profesyonelim. İşimi iyi şekilde yerine getiriyorum. Herkesin özel hayatında problemler vardır, herkes bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor. Kızlarımdan ayrı olmak bir bahane değil. Kulüpten izin aldım. 5 aydır kızlarımı göremiyordum, kulüp de izin verdi. Bahane yok. Ben her gün işimi yapıyorum. İşimi yapmam için para ödeniyor. Maçlarda yüzde yüz olmaya, elimden geleni yapmaya, gol atmaya odaklanıyorum.
Okan Buruk: Bu maçı kazandığımız takdirde hayallerimize doğru yürümek için çok önemli bir galibiyet olacak, o kesin. Birinci hedefimiz ilk 24'ün içerisinde olmak, önce bunu başarmak, ikinci hedef ilk 16'nın içinde olup seribaşı olmak. Büyük hayalimiz ilk 8'in içerisinde olmak. Yarın kazanırsak birinci hedefimize neredeyse ulaşmış oluyoruz, bu anlamda çok önemli. Maç maç düşünmek gerekiyor. Tek düşüncemiz yarınki maçı kazanıp hedeflediğimiz yerde olmak.
Mauro Icardi: Oyuna girip gol atma şansı yakaladım son maçta. Bu sene 12 maçta oynadım, 7 golüm var. Saha içerisinde konuşuyorum. Kimseye açıklama yapmam gerekmiyor dışarıda. Mümkün olduğu zaman hocam oynatıyor beni. Ben de elimden geleni yapıyorum. Hocam karar veriyor, o çalıştırıyor ekibi. En iyi takım nasıl olacaksa her maça o şekilde çıkıyor. Benim işim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ama şu anda yarınki maça odaklanıyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için en üst seviyede devam etmek istiyoruz. Büyük bir takımımız ve büyük bir şansımız var. Bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Konsantre olacağımız şey bu. Daha sonra derbiye bakarız.
Bodo ve Union SG benzer takımlar mı, bu maçı nasıl okuyorsunuz?
Okan Buruk: Çok farklı iki takım, Bodo topa sahip olan bir takım. Union ise Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 36 topa sahip oluyorlar. Özellikle son Atletico Madrid deplasmanında dibe çekilip beklediler. Sezona daha önde baskılarla başlamışlardı, önde oynamaya çalışan bir takımdı. Son maçlarda 5-3-2 şeklinde bir dizilişe geçtiler. Rakiplere daha az pozisyon vermeyi hedefliyorlar. Topa sahip olmaktan çok direkt hücumu tercih ediyorlar. 2 forvetle oynarlarsa, 2 tane fizikli, uzun, direkt oyunda topu tutup koşu atabilecek oyuncuları var. Bodo ile aralarında çok büyük farklar var. Daha çok topu rakibe bırakan bir takım. Ligde 8 maçta kalelerini gole kapattılar. Şampiyonlar Ligi'nde ise tersi oldu. Geçişlerde çok gol yediler. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı iki takım.
Mauro Icardi: Galatasaray'a geleli neredeyse 4 sene oldu. Kolay olmayan bir durumdu. Bugün tamamen tersine döndü işler. Şanslıyız ve fırsatımız var. Son yıllarda çok büyük bir kulüp yarattık. Galatasaray tarihinde çok büyük bir kulüp oldu ama son yıllarda artık teknik heyet, yönetim, oyuncular, başkanımız, burada olan herkes geliştirmek için çalıştı. Şu an olduğumuz yere geldik. Şu an Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biriyiz. Önemli olan buydu. Önceden düşünülemez olan Victor Osimhen, Leroy Sane gibi oyuncular geldi. Türkiye'ye gelmek isteyen de birçok oyuncu var. Bu benim için büyük bir gurur ve onur buna katkı sağlamış olmak. İnsanların sevgisini kazanmak önemliydi. Dünyadaki tüm oyuncuların gelmek istediği bir ülke oldu. Geldiğim günle bugün arasında bu kadar fark olması benim için büyük bir onur.
Okan Buruk: Union çok uzun bir takım, duran toplarda etkililer. Atletico Madrid maçında da tek golü duran toptan buldular. Bugünkü antrenmanda bunu çalışacağız. Geçen sezon duran topta çok etkiliydik, bu sezon aynı yerde değiliz, geliştireceğiz. Oyuncu yapımız da önemli. Son idmanda daha mı uzun olacağın bakacağız. Rakibin duran top gücünü biliyoruz.
Mauro Icardi: Sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, her maçta inanılmaz bir atmosfer yaratıyor taraftarımız. PSG ile buraya geldiğimde hatırlıyorum, hepimiz şaşırmıştık atmosfere. Her hafta bu atmosferi yaşıyorum, bu çok büyük bir şans ve değerli. Rakipler için de değerli bu. Bu bizim için de bir araç. 11 kişi sahadayız ama taraftarımızla birlikte bir oyuncu daha ekstra oynuyoruz. Çok anahtar anlarda çok destek oluyor ve bizim için çok önemli. Rakip üzerine baskı kurmak için de kullanıyoruz.