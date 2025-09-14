İlk maçında ilk golünü attı: Cengiz Ünder kariyerinde bir ilki Beşiktaş ile yaşadı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda galibiyet golü yeni transfer Cengiz Ünder’den geldi. 28 yaşındaki yıldız aynı zamanda bu golle kariyerinde bir ilki yaşadı.

1 /4 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Bir ayda yıldız yaparım." dediği Cengiz Ünder, siyah-beyazlılardaki kariyerine golle başladı.



2 /4 Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, 73. dakikada Rafa Silva yerine oyuna dahil oldu.



3 /4 Cengiz Ünder, 90+1'de attığı golle Beşiktaş'ı Başakşehir karşısında 2-1 öne geçirdi.

