İlk maçında ilk golünü attı: Cengiz Ünder kariyerinde bir ilki Beşiktaş ile yaşadı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda galibiyet golü yeni transfer Cengiz Ünder’den geldi. 28 yaşındaki yıldız aynı zamanda bu golle kariyerinde bir ilki yaşadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Bir ayda yıldız yaparım." dediği Cengiz Ünder, siyah-beyazlılardaki kariyerine golle başladı.
Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, 73. dakikada Rafa Silva yerine oyuna dahil oldu.
Cengiz Ünder, 90+1'de attığı golle Beşiktaş'ı Başakşehir karşısında 2-1 öne geçirdi.
Başakşehir karşısında Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Cengiz Ünder, Süper Lig kariyerinde ilk kez oyuna sonradan dahil olduğu bir maçta ağları havalandırdı.