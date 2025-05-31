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İlkay Gündoğan hayalini açıkladı: ‘O formayı giymek istiyorum’

İlkay Gündoğan hayalini açıkladı: ‘O formayı giymek istiyorum’

14:5031/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Dünya futbolunun yıldız isimlerinden İlkay Gündoğan, transfer gündemini sarsacak bir açıklama yaptı. Manchester City’nin kaptanı ve Türk asıllı Alman futbolcu tek hayalini açıkladı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için sıcak gelişmeler yaşandı.

İstanbul'da Galatasaraylı yetkililer ile bir araya gelen İlkay Gündoğan, Galatasaray forması giymeye sıcak baktığını dile getirdi.


Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İlkay, Galatasaraylı yöneticilere "Kariyerimde hayal ettiğim her şeyi başardım; Galatasaray forması giymek hariç." ifadelerini kullandı.


İlkay Gündoğan cephesi, Manchester City ile 1 sezon daha uzatılan sözleşmesini ise karşılıklı anlaşmayla feshedebileceğini, Galatasaray'a bedelsiz transfer olabileceğini iletti.


İlkay Gündoğan'ın 10 milyon Euro'lar civarı maaş isteğinin doğru olmadığı, Galatasaray'dan 6 milyon Euro maaş talep ettiği öğrenildi.


Gelecek hafta İlkay ile yeniden bir görüşme yapılacağı ve burada tüm detayların üzerinden geçileceği, transferin daha resmi bir havaya bürüneceği belirtildi.


Manchester City'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.


1990 doğumlu İlkay Gündoğan, Nürnberg formasıyla profesyonel olduktan sonra Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona formalarını giydi.


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