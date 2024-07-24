İmzalar atıldı! Eyüpspor eski Fenerbahçeli golcüyü transfer etti

Türkiye’de Kasımpaşa, Fenerbahçe, Kayserispor ve Pendikspor’da forma giyen Mame Thiam, geçen sezon Kayserispor ve Pendikspor’da toplam 37 karşılaşmada görev aldı ve 17 gol ile yedi asist yaparak 24 gole katkı sağladı.



