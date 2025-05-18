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İngilizler duyurdu: 'Cristiano Ronaldo Türkiye'den o takıma transfer olabilir'

İngilizler duyurdu: 'Cristiano Ronaldo Türkiye'den o takıma transfer olabilir'

Haber Merkezi
12:3918/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'de transfer olabileceği takımı açıkladı.

Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İngiliz basını, Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'de transfer olabileceği takımı açıkladı.

Daily Mirror'ın haberine göre; Ronaldo'nun bir sonraki durağı Türkiye olabilir.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Cristiano Ronaldo, içinde Beşiktaş'ın da bulunduğu 5 kulüpten birine transfer olabilir."

"Cristiano, Manchester United'da takım arkadaşı olan Ole Gunnar Solskjaer için Beşiktaş'a sıcak bakabilir."

"Ronaldo'nun transfer olacağı kulüpler şu şekilde:

▫️ Beşiktaş

▫️ Sporting CP

▫️ Chelsea

▫️ Los Angeles

▫️ Al Ahli"


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