İngilizler duyurdu: Süper Lig’e 95 milyon euroluk yıldız!

Trendyol Süper Lig devi İngiltere Premier Lig’de forma giyen 95 milyon euroluk yıldız için harekete geçti.
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Manchester United forması giyen Antony ile ilgilendiği öne sürüldü.
İngiliz devine yakın kaynaklardan MUFC News'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Manchester United'da oynayan Antony için hamle yaptığı aktarıldı.
24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Manchester United'ın kiralama tekliflerini değerlendirdiği vurgulanan haberde, kanat oyuncusunun siyah beyazlı ekibe de kiralık olarak katılacağı iddia edildi.
Daha önce genç yıldızın menajeri yaptığı açıklamada Antony'yi kiralama tekliflerine Manchester United'ın olumlu yaklaştığını doğrulamıştı.
Sao Paulo altyapısında yetişen Antony, 2020-2021 sezonu başında Ajax'a katılmıştı.
Burada iyi bir performans gösteren 24 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonu başında İngiltere Premier League devi Manchester United'a 95 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile transfer olmuştu.
ManU ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Antony geçtiğimiz sezon 38 maçta süre buldu ve bu müsabakalarda 3 gol ve 2 asist üretti.
Anthony kimdir, hangi takımlarda oynadı?
Anthony Martial, 5 Aralık 1995'te Lyon, Fransa'da doğdu. Futbol kariyerine, yerel kulübü CO Les Ulis'de başladıktan sonra, Lyon'un genç takımına katılarak profesyonel futbolculuğa ilk adımlarını attı.
Martial, Lyon'un A takımıyla 2012-2013 sezonunda Ligue 1'de ilk maçına çıktı. Daha sonra 2013 yılında AS Monaco'ya transfer oldu.
2015 yılında Martial, Manchester United tarafından transfer edildi ve transfer ücreti büyük bir ilgiyle karşılandı. United'da hızla yükselerek takımın önemli bir parçası haline geldi.