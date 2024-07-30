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Spor

İngilizler duyurdu: Süper Lig’e 95 milyon euroluk yıldız!

10:36 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 10:59 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig devi İngiltere Premier Lig’de forma giyen 95 milyon euroluk yıldız için harekete geçti.

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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Manchester United forması giyen Antony ile ilgilendiği öne sürüldü.


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İngiliz devine yakın kaynaklardan MUFC News'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Manchester United'da oynayan Antony için hamle yaptığı aktarıldı.


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24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Manchester United'ın kiralama tekliflerini değerlendirdiği vurgulanan haberde, kanat oyuncusunun siyah beyazlı ekibe de kiralık olarak katılacağı iddia edildi.

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Daha önce genç yıldızın menajeri yaptığı açıklamada Antony'yi kiralama tekliflerine Manchester United'ın olumlu yaklaştığını doğrulamıştı.


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Sao Paulo altyapısında yetişen Antony, 2020-2021 sezonu başında Ajax'a katılmıştı.


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Burada iyi bir performans gösteren 24 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonu başında İngiltere Premier League devi Manchester United'a 95 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

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ManU ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Antony geçtiğimiz sezon 38 maçta süre buldu ve bu müsabakalarda 3 gol ve 2 asist üretti.


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Anthony kimdir, hangi takımlarda oynadı?


Anthony Martial, 5 Aralık 1995'te Lyon, Fransa'da doğdu. Futbol kariyerine, yerel kulübü CO Les Ulis'de başladıktan sonra, Lyon'un genç takımına katılarak profesyonel futbolculuğa ilk adımlarını attı.


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Martial, Lyon'un A takımıyla 2012-2013 sezonunda Ligue 1'de ilk maçına çıktı. Daha sonra 2013 yılında AS Monaco'ya transfer oldu.


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2015 yılında Martial, Manchester United tarafından transfer edildi ve transfer ücreti büyük bir ilgiyle karşılandı. United'da hızla yükselerek takımın önemli bir parçası haline geldi.

#Beşiktaş
#Süper Lig
#Anthony
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