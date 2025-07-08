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Inter Galatasaraylı yıldız için gemileri yaktı: 35 milyon euro masada!

Inter Galatasaraylı yıldız için gemileri yaktı: 35 milyon euro masada!

14:298/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın 25 yaşındaki yıldızı Avrupa devlerinin radarında. Serie A’nın güçlü ekiplerinden Inter, Barış Alper için sarı-kırmızılılara resmi transfer teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın transferi hakkında gelişmeler yaşanıyor.


Calciomercato'nun haberine göre, İtalyan devi İnter, Barış Alper'le ilgileniyor.


İtalyan basınındaki söylentiler, Sarı-kırmızılıların bonservis beklentisinin 35 milyon Euro olduğu yönünde. Premier Lig'den de ilgilenen takımlar olduğu biliniyor.


İtalyan basınındaki söylentiler, Sarı-kırmızılıların bonservis beklentisinin 35 milyon Euro olduğu yönünde. Premier Lig'den de ilgilenen takımlar olduğu biliniyor.


Sarı kırmızılı formayla geçen sezon Barış Alper Yılmaz, tüm kulvarlarda 48 maça çıkmıştı. 14 gol ve 6 asistlik performansla 20 gole doğrudan katkı vermişti.


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