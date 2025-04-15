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Inter’den Beşiktaş’ın yıldızı için reddedilemeyecek teklif

Inter’den Beşiktaş’ın yıldızı için reddedilemeyecek teklif

10:5615/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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İtalyan devi Inter, Beşiktaş’ın parlayan yıldızını radarına aldı. Oyuncunun performansı, Avrupa kulüplerinin radarında olmaya devam ediyor. Birçok dev kulübün transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.

Şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan ve Süper Lig'de üçüncülük peşinde olan Beşiktaş'ın kötü geçen sezonunun parlayan yıldızı Rafa Silva performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.


Bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 42 resmi maçta 14 kez fileleri havalandıran ve 11 asist yapan Portekizli hücum oyuncusu, takımda en çok skor katkısı veren isim oldu.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Rafa Silva'nın bu performansı Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekerken, 31 yaşındaki futbolcuyu İtalyan devi Inter'in istediği öğrenildi.


Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milano kulübü, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak isterken siyah beyazlı yönetimin bu konudaki tavrı merakla bekleniyor.


Beşiktaş sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rafa Silva ile 6 milyon Euro’dan 3 yıllık kontrat imzalarken Rafa’nın kontratı 30 Haziran 2027’de sona erecek.

Kartal’ın vereceği yanıta ve belirleyeceği bonservise göre İnter harekete geçecek.


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