Inter’e transferi gündeme gelmişti: Arda Güler’den çarpıcı açıklama

İspanya La Liga devi Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Inter’e transfer olması gündeme gelen 20 yaşındaki yıldız bu dedikodulara cevap niteliğinde konuştu. Detaylar haberimizde.
A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off maçında Macaristan'ı mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi. Rövanş maçında güzel bir golle galibiyete katkı veren milli futbolcu Arda Güler, Marca Gazetesi'ne verdiği röportajda Milli Takım kariyeri ve Real Madrid'deki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Günün kapağında 'Real Madrid'de başarılı olacağımdan eminim' başlığıyla yer alan röportajda Arda Güler, A Ligi'ne yükselmenin ve sahadan zaferle ayrılmanın takım için önemli olduğunu ve bundan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
''Tek isteğim her maçta oynamak''
''Sezon sonuna kadar kendinize bireysel ve kolektif olarak hangi hedefleri koyuyorsunuz?'' sorusunu yanıtlayan Arda, ''Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için de mücadele etmeye hazırız ve bu heyecan verici olacak. Madrid her zaman her maçı ve her şampiyonluğu kazanmak için mücadele ediyor. Benim kişisel olarak tek isteğim her maçta oynayıp takımımın her şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak.'' ifadelerini kullandı.
''Mücadeleyi bırakmayacağım''
Real Madrid'de başarılı olacağından emin olduğunu söyleyen milli yıldızımız, ''Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hala buna inanıyorum. Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim; Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında da görebileceğiniz gibi her zaman oynamaya hazırım.'' dedi.
Takımdaki geleceği hakkında da konuşan Arda Güler, ''Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok önemli. Çok minnettarım.
Real Madrid'e oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim. Bunu başarana kadar da mücadeleyi bırakmayacağım.'' dedi.