Inter’e transferi gündeme gelmişti: Arda Güler’den çarpıcı açıklama

''Tek isteğim her maçta oynamak''

''Sezon sonuna kadar kendinize bireysel ve kolektif olarak hangi hedefleri koyuyorsunuz?'' sorusunu yanıtlayan Arda, ''Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için de mücadele etmeye hazırız ve bu heyecan verici olacak. Madrid her zaman her maçı ve her şampiyonluğu kazanmak için mücadele ediyor. Benim kişisel olarak tek isteğim her maçta oynayıp takımımın her şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak.'' ifadelerini kullandı.