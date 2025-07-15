İrfan Can Kahveci ezeli rakibin teklifini kabul etti: Son karar Mourinho'nun

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği milli futbolcu için Süper Lig devinin teklif yaptığı, İrfan Can'ın da kabul ettiği yazıldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne bir türlü giremeyen İrfan Can Kahveci'nin adı transferde anılmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilere 2020-21 sezonu ara transfer döneminde 7 milyon euro karşılığında Başakşehir'den katılan İrfan Can, inişli çıkışlı performansıyla ritim tutturamadı.
Yeni sezonda geleceği merak konusu olan 30 yaşındaki kanat oyuncusu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Gökhan Dinç'in haberine göre; İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etti. Jose Mourinho'nun İrfan hakkındaki raporu bekleniyor.
İrfan Can, geride bıraktığımız sezon toplamda 42 karşılaşmaya çıkarken 3 gol atıp, 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.