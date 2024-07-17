İrfan Can’a Suudi Arabistan’dan rekor seviyede maaş teklifi

Fenerbahçe’de sezonun en başarılı isimlerinden İrfan Can Kahveci’ye Suudi Arabistan’dan dudak uçuklatan maaş teklifi geldi. Bu sezon 46 maçta 18 gol 22 asist kaydeden milli futbolcunun Avrupa’dan da birçok talibi bulunuyor. Detaylar haberimizde.

1 / 8 Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transferlerini bir bir açıklarken, kadrosundaki yıldızlara da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

2 / 8 Son olarak sarı lacivertli kulübün Türk yıldızı İrfan Can Kahveci için Suudi Arabistan'dan astronomik bir maaş teklifi geldiği kaydedildi.



3 / 8 Milli futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif edilen bonservis bedeli de duyuruldu.



4 / 8 Ajansspor'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar.



5 / 8 Takım ismi verilmezken, sarı lacivertli kulübe yıldız isim için 10-12 milyon Euro arası bonservis bedeli teklif edildiği iddia edildi.



6 / 8 Suudi temsilcisinin, İrfan Can Kahveci'ye ise astronomik bir maaş teklif edeceği ifade edildi.



7 / 8 Çıkan haberde 29 yaşındaki futbolcunun, 15-17 milyon Euro civarı bir maaş ile transfere ikna edilmek istendiği kaydedildi.

