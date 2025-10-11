İsmail Yüksek'in 'kart' istatistiği dikkati çekiyor

2020-21 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan İsmail Yüksek, 2023-24'e kadar oynadığı maçlarda sadece 5 sarı kart gördü. 2023-24 sezonundan itibaren bugüne kadar çıktığı 87 karşılaşmada ise 23 kez kartla cezalandırıldı.