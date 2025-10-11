Yeni Şafak
İsmail Yüksek'in 'kart' istatistiği dikkati çekiyor

İsmail Yüksek'in 'kart' istatistiği dikkati çekiyor

11:1911/10/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'de en agresif isim olarak İsmail Yüksek ön plana çıktı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımda en fazla kart gören oyuncu konumunda yer alıyor.

Fenerbahçe'nin son yıllardaki en hırçın ismi İsmail Yüksek oldu.

Milli ara öncesinde oynanan Samsunspor maçında sarı kart gören 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez cezalandırıldı. 

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe'de 2023-24 sezonundan bu yana forma giyen futbolculardan biri olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla toplam 20 sarı, 3 de kırmızı kart gördü. 26 yaşındaki futbolcu, kulüpte en fazla kart gören isim konumunda bulunuyor.

2020-21 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan İsmail Yüksek, 2023-24'e kadar oynadığı maçlarda sadece 5 sarı kart gördü. 2023-24 sezonundan itibaren bugüne kadar çıktığı 87 karşılaşmada ise 23 kez kartla cezalandırıldı.

Her 3.8 maçta bir kart ortalamasıyla oynayan tecrübeli futbolcu, en fazla kartı ise İsmail Kartal döneminde gördü. 

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten sonra en fazla kart gören isim ise İrfan Can Kahveci (17).

