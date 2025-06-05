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UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final heyecanı: İspanya - Fransa maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final heyecanı: İspanya - Fransa maçı hangi kanalda?

13:185/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ve Fransa karşı karşıya geliyor. Stuttgart Arena’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Peki, İspanya - Fransa maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte TV 8 canlı yayın linki…

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile Fransa yarı finalde kozlarını paylaşacak.


Stuttgart şehrinde bulunan MHP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı karşılaşma TV 8'den naklen yayınlanacak.

Mücadelede gülen taraf, finalde Portekiz'in rakibi olacak. İki takım son olarak EURO 2024 yarı finalinde karşı karşıya gelmiş. İspanya karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı.


Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması ise 8 Haziran'da TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.


Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz, Fransa ve İspanya şampiyon olmuştu.


İSPANYA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya - Almanya maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.


TV 8 CANLI İZLE

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