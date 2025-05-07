İspanya'ya damga vuran Arda Güler haberi: Dünya futbol tarihine geçecekti

İspanyol basınında yer alan bir haber, ülkeye adeta damga vurdu. Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili yapılan haber, İspanya'da oldukça fazla ses getirdi.

1 /10 Real Madrid'de istediği forma sürelerini sezon sonuna doğru bulabilen ve sahada performansıyla fark oluşturan Arda Güler, taraftarın da sevgilisi oldu.

2 /10 Gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan milli yıldızımız, sosyal medyaya da damga vurdu.

3 /10 Sezon başından bu yana Ancelotti'nin az süre verdiği milli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir Barcelona iddiası ortaya atıldı.

4 /10 NTV Spor'un İspanyol basınından derlediği habere göre; Barcelona geçen sezon renklerine bağlayamadığı Arda Güler için ara transfer döneminde nabız yokladı.

5 /10 O dönem takımda şans bulamayan milli futbolcunun bu durumundan yararlanmak isteyen Barcelona'nın, Arda Güler'i kadrosuna katmak için fırsatlar yaratmaya çalıştığı belirtildi.

6 /10 Real Madrid'e bu konuda resmi bir teklifin yapılmadığı ancak Katalan ekibinin temsilcilerinin Arda Güler'in yakın çevresiyle doğrudan temas kurduğu ifade edildi.

7 /10 20 yaşındaki futbolcunun son haftalara kadar az süre alması da bu iddiaları körükledi.

8 /10 Ancak Arda Güler'in kulüpteki durumu tamamen değişti. Artık daha fazla süre bulan ve maçların kaderine etki eden yıldız futbolcuyu, Real Madrid'de uzun yılların beklediğine inanılıyor.

9 /10 Bu transfer gerçekleşmiş olsaydı Arda Güler; Real Madrid'den direkt Barcelona'ya ezeli rakibine transfer olan oyunculardan birisi olacaktı.