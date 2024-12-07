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İspanyol basını duyurdu: Marcao Süper Lig’e geri dönüyor!

İspanyol basını duyurdu: Marcao Süper Lig’e geri dönüyor!

15:167/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig’de daha önce Galatasaray’da forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Kariyerini La Liga ekiplerinden Sevilla’da sürdüren 28 yaşındaki yıldızın Süper Lig’e dönebileceği İspanyol basını tarafından iddia edildi. Detaylar haberimizde.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.


İspanyol basını, Sevilla'dan ayrılmaya hazırlanan Marcao'nun Galatasaray'a geri dönebileceğini yazdı.


Haberde İspanyol ekibinin ocak transfer döneminde teklif gelmesi halinde Brezilyalı stoperi satmaya sıcak baktığı belirtildi.


Galatasaray, Chaves'ten 4 milyon euroya kadrosuna kattığı Marcao'yu 2022 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya sattı.


Sevilla'da çok sık sakatlanan ve forma şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncu 31 maçta oynadı ve 1 gol attı. 

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

#Marcao
#Süper Lig
#Galatasaray
#Sevilla

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