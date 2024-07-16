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Spor

Jose Mourinho istedi: Fenerbahçe 2 günde 2 transfer açıkladı

Haber Merkezi
09:28 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 09:34 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertli takım 2 günde 2 transfer açıkladı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon çalışmaları devam ediyor.

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Sarı lacivertli kulüpte kadro planlaması yapılırken, gidecek ve gelecek oyuncular da belli olmaya başladı.

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Mourinho'nun istediği oyuncular üzerine görüşmeler yapan Fenerbahçe, 2 günde 2 oyuncunun transferini resmen açıkladı.

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Dün gece yarısı Oğuz Aydın'ı açıklayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, sabahına bir başka transferi duyurdu.

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Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş ile yollarını ayıran Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir."

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Fenerbahçe'nin bu hafta içerisinde Maximin transferini de duyurması bekleniyor.

#fenerbahçe
#cenk tosun
#mourinho
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