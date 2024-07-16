Jose Mourinho istedi: Fenerbahçe 2 günde 2 transfer açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertli takım 2 günde 2 transfer açıkladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüpte kadro planlaması yapılırken, gidecek ve gelecek oyuncular da belli olmaya başladı.
Mourinho'nun istediği oyuncular üzerine görüşmeler yapan Fenerbahçe, 2 günde 2 oyuncunun transferini resmen açıkladı.
Dün gece yarısı Oğuz Aydın'ı açıklayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, sabahına bir başka transferi duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş ile yollarını ayıran Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir."
Fenerbahçe'nin bu hafta içerisinde Maximin transferini de duyurması bekleniyor.