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Jose Mourinho yıldız oyuncunun ayrılığını veto etti: 'Ne olursa olsun takımda kalacak'

Jose Mourinho yıldız oyuncunun ayrılığını veto etti: 'Ne olursa olsun takımda kalacak'

Dış Haberler
20:4714/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Mourinho'nun yönetime sunduğu raporda, yıldız oyuncunun takımda tutulması gerektiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Özellikle yabancı oyunculardan hangilerinin takımdan ayrılacağı merak konusu.

Bu arada Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime takımla ilgili bir rapor sundu.

Özellikle Everton'ın istediği Fred'in kesinlikle takımda kalması gerektiği bu raporda yer aldı.

Everton'ın 20 milyon euroya yakın bir ücretle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edilirken, Mourinho'nun, 'Ne olursa olsun takımda kalacak' dediği öğrenildi.

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