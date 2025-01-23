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Jose Mourinho'yu korkutan sakatlık: Fenerbahçe yıldız oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı

Jose Mourinho'yu korkutan sakatlık: Fenerbahçe yıldız oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı

Haber Merkezi
14:3723/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle problem yaşayan Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Sarı laciverti kulüp, yıldız oyuncunun sakatlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlar kervanına bir oyuncu daha katıldı.

Becao, Oosterwolde, İsmail ve Livakovic'in ardından bir oyuncu daha sakatlandı.

Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omzunun çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mert Müldür’ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası kontrolleri gerçekleştirilmiştir."

"Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır."

Sarı lacivertli takımda sağ bekte şu an için sadece Osayi Samuel bulunuyor.

#Fenerbahçe
#Mert Müldür
#SüperLig

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