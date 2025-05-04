Josef de Souza'dan çarpıcı derbi yorumu! Flaş bir skor tahmini yaptı

"İki takımda da oynamış biri olarak derbiyi hangi tarafta oynamak daha zor?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Josef de Souza, "Türkiye'nin iki büyük takımının bir parçası olduğum için çok mutluyum ama Beşiktaş'a karşı Beşiktaş'ın evinde oynamak bana daha zor geliyor" ifadelerini kullandı.



