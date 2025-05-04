Josef de Souza'dan çarpıcı derbi yorumu! Flaş bir skor tahmini yaptı

Süper Lig'in 34. haftası dev bir heyecana sahne olacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. İki takımda da daha önce forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, kritik maçı yorumladı ve skor tahmininde bulundu.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. İki takımda da forma giyen Josef de Souza, dev derbiyi Sabah'ta yorumladı.
"İki takımda da oynamış biri olarak derbiyi hangi tarafta oynamak daha zor?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Josef de Souza, "Türkiye'nin iki büyük takımının bir parçası olduğum için çok mutluyum ama Beşiktaş'a karşı Beşiktaş'ın evinde oynamak bana daha zor geliyor" ifadelerini kullandı.
"İki takımdan birini seçecek olsan hangisinde ömrünün sonuna kadar oynamak isterdin?" sorusunu cevaplayan Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum çünkü Türkiye'de bana kapıyı onlar açtı ama Beşiktaş taraftarının bana davranış şekli nedeniyle hayatım boyunca Beşiktaş için oynamak isterdim. Onların yeri bende çok farklı. Unutulmaz anılarım var" şeklinde konuştu.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağına inanmadığını söyleyen deneyimli isim, "Fenerbahçe'nin Türkiye ligini ve oyuncuları tanıyan bir teknik direktöre ihtiyacı olduğuna inanıyorum" dedi.
Josef de Souza, Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Rafa Silva, Fenerbahçe'de ise Anderson Talisca'nın derbide öne çıkacağını iddia etti. Talisca'nın son haftalarda oldukça formda olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Bu maçta da gol bulabilir" yorumunu yaptı.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için son olarak skor tahmini yapan Josef de Souza, "Ben iki takım için oldukça zor bir maç olacağını ve iki tarafın da zorlanacağını düşünüyorum. Bence bu derbi 2-2 bitecek. Beşiktaş böyle maçlarda reaksiyon gösteriyor" diyerek sözlerini noktaladı.