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İki isim ilk 11'e dönüyor! İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i

İki isim ilk 11'e dönüyor! İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i

11:3522/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi kente giden sarı-kırmızılılarda 5 eksik bulunurken teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...

Bu sezon Süper Lig'de tarihinin en iyi başlangıcına imza atan Galatasaray, 17. hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk olacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada 'mutlak galibiyet' parolasıyla sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, farkı 8 puana çıkartmaya çalışacak.

Galatasaray'ın bu maç öncesi kamp kadrosu da belli olurken Hakim Ziyech, sarı kart cezalısı Roland Sallai, sakatlığı bulunan Mauro Icardi, ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almadı.

3 isim sınırda


Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor derbisinde yedek başlayan ve son 15 dakikada oyuna giren Osimhen, sakatlığını atlattı.

Yıldız golcü, bugün yeniden Galatasaray'ın en büyük gol umudu olacak.

Cimbom'da savunmada Jakobs da ilk 11'de başlayacak ve sol bekte görev yapacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Kaan, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen.

#Galatasaray
#Kayserispor
#Süper Lig

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