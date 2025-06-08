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Kenan Yıldız anlaşma sağladı: İmza için gün sayıyor!

Kenan Yıldız anlaşma sağladı: İmza için gün sayıyor!

13:438/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
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Juventus, 19 yaşındaki Türk yıldız Kenan Yıldız’ın sözleşmesini 2030’a uzatmaya hazırlanıyor. Milli yıldızın yıllık maaşının 3-4 milyon euro’ya çıkması bekleniyor.

Juventus, genç yıldızı Kenan Yıldız’ı uzun yıllar kadrosunda tutmak için harekete geçti.



Son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki milli futbolcu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girmiş durumda.


Özellikle Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in Kenan ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.


Tuttosport'un haberine göre; bu gelişmelerle birlikte Juventus yönetimi, Kenan Yıldız’ın mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.


Torino ekibinin, genç oyuncunun yıllık maaşını da 3 ila 4 milyon euro seviyesine çıkarmayı planladığı ifade ediliyor.


Kulüp, bu adımla hem oyuncunun geleceğini güvence altına almak hem de dış transfer baskısını azaltmayı hedefliyor.


Juventus’un Kenan ile yeni sözleşme konusunda önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.


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