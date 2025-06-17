Kenan Yıldız zirveye yerleşti: Türk futbol tarihinde bir ilk!

Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki milli yıldızımız Kenan Yıldız, Türk futbolunda tarihi bir rekora imza attı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen genç yıldız Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.
Transfermarkt’ın Serie A’da yaptığı piyasa değeri güncellemelerinin ardından milli oyuncumuz, değeri 45 milyon Euro’dan 50 milyon Euro’ya yükseltilerek Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Bu artışla birlikte Kenan, şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip isim oldu.
Juventus altyapısından A takıma yükseldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, özellikle 2024/2025 sezonundaki istikrarlı çıkışıyla Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
Kenan Yıldız’ın 50 milyon Euro’luk piyasa değeri, Türk futbol tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir rakam olarak kayda geçti.
Daha önce en yüksek piyasa değeri 45 milyon Euro olan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Çağlar Söyüncü gibi isimler bulunuyordu.