Kerem Aktürkoğlu Benfica'da tartışma konusu: Hocası gözdağı verdi

Portekiz devi Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, son zamanlardaki performansı nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Teknik direktör Bruno Lage, gelen eleştirilere yanıt verdi.
Yaz transfer döneminde Benfica'ya transfer olan ve sergilediği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki formuyla eleştirilerin odak noktası oldu.
Düşen performansının ardından Aktürkoğlu için son günlerde Portekiz basınında eleştiriler yer aldı.
Portekiz basınında milli oyuncu için "Kötü pas üstüne kötü pas", "Performansın çok uzağındaydı" ve "Etkili olamadı" manşetleri atılmış, taraftarlar tepki göstermişti.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, kupada Braga ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Lage, son maçlarda skor katkısı veremeyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuştu.
Yoğun maç temposunu işaret eden Lage "Üç günde bir, arka arkaya oynadığımız için son iki maçta bazı oyuncuların biraz düşüş yaşadığını hissettik."
'Evet ama herkese güvendiğinizi söylemiştiniz' diyebilirsiniz ve öyleyim. Kimseye arkamı dönmüyorum, kimseyi yüzüstü bırakmıyorum."
"Ama benimle çalışmak için oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim." ifadelerini kullandı.
Benfica'da bu sezon 27 maçta sahaya çıkan milli oyuncu, 12 gol atarken 9 asistlik performans sergiledi.
Kerem Aktürkoğlu, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu.