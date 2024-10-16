Kerem Aktürkoğlu’na ilk talip La Liga’dan: Dünyaca ünlü teknik adam onay verdi!

Sezon başında Galatasaray’dan Portekiz devi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’na ilk talip La Liga’dan çıktı. Sezona bomba gibi bir başlangıç yapan milli yıldız 11 maçta 6 gol 5 asist kaydetti. Dünyaca ünlü teknik direktör 25 yaşındaki yıldız futbolcunun transferi için onay verdi. İşte detaylar.
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için İspanya'dan transfer iddiası gündeme geldi.
Diario Gol'de yer alan habere göre, Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
İspanyol ekibinin listesinde transfer için birkaç isim olduğu ve bu isimlerden birinin de Diego Simeone'nin onay verdiği Kerem Aktürkoğlu olduğu öne sürüldü.
Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica - Atletico Madrid karşılaşmasında İspanyol ekibinin ağlarını sarsmayı başarmıştı.
Galatasaray'dan transfer döneminin son döneminde Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisinde çıktığı 5 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.