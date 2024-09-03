Kerem Aktürkoğlu'ndan duygusal veda: Gözyaşı dökerek yazdı

"Bazen dilinizden dökülen sözler sizin için de sürpriz olabilir, kâğıda ya da telefonunuzun klavyesine düşen o kelimeler sizi bile şaşırtabilir; çünkü daha önce belki de hiç öyle hissetmemişsinizdir, sizi saran ve içinizi kıpır kıpır yapan o heyecan, tamamen kontrol altına almıştır sizi…"