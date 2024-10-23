Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nde yine sahnede: Feyenoord'u boş geçmedi

Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nde yine sahnede: Feyenoord'u boş geçmedi

23:4223/10/2024, Çarşamba
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynadıkları karşılaşmanın 66. dakikasında skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Kerem Aktürkoğlu'nun Feyenoord'a attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Benfica ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 1'e indirdi.

Maçın 66. dakikasında gelişen atakta kaleciden seken topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı.

Benfica formasıyla son 8 maçta 8 gol, 3 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta, 3 gol.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN FEYENOORD'A ATTIĞI GOLÜ İZLE

#Kerem Aktürkoğlu
#Feyenoord
#Benfica
#UEFA Şampiyonlar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Instagram ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor 2024? 23 Ekim İnternet yavaşlaması...