Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynadıkları karşılaşmanın 66. dakikasında skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Kerem Aktürkoğlu'nun Feyenoord'a attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Benfica ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 1'e indirdi.
Maçın 66. dakikasında gelişen atakta kaleciden seken topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı.
Benfica formasıyla son 8 maçta 8 gol, 3 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta, 3 gol.