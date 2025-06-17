Kerem Demirbay Galatasaray'dan ayrıldı: Yeni adresi duyuruldu

Galatasaray'da sergilediği performansla gözden düşen Kerem Demirbay, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymeyecek. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig ekibine transfer oldu. İşte Kerem Demirbay'ın yeni adresi...
Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadroda düşünmediği futbolcularla yollarını ayırmak istiyor.
Son iki sezondur performansıyla bir türlü beklentileri karşılayamayan ve teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Kerem Demirbay'ın ayrılığı gerçekleşti.
Deneyimli orta saha oyuncusunun Süper Lig ekibine transfer olduğu iddia edildi.
Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Eyüpspor, Kerem Demirbay'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Eflatun-sarılılar, Galatasaray ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.
Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Demirbay, 34 maçın 7'sine ilk 11'de başlarken 3 asistlik performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcu, 2023-24 yazında 3.7 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.