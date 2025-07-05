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Kyle Walker Fenerbahçe'yi reddetti: Yeni takımına imzayı attı

Kyle Walker Fenerbahçe'yi reddetti: Yeni takımına imzayı attı

10:155/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna katmak istediği İngiliz sağ bek Kyle Walker, Manchester City'den ayrılıyor. 35 yaşındaki futbolcunun anlaşma sağladığı takım belli oldu.

Manchester City'den Milan'a kiralanan Kyle Walker'ın satın alma opsiyonu kullanılmadı ve İngiliz kulübüne geri döndü.

Pep Guardiola'nın yeni sezon planlarında yer almayan Walker'a Fenerbahçe talip olmuştu.

Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllık teklifini değerlendiren 35 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakmadığını iletti.

Transfer haberlerinde doğruluğuyla bilinen gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; Premier Lig ekibi Burnley, Manchester City'den Kyle Walker'ı transfer etmek için anlaşmaya vardı.



Walker ile iki yıllık sözleşme imzalanırken, sağlık kontrollerinin ilk etabı tamamlandı. Yıldız isim maçların yüzde 70'inde oynar, Burnley ligde kalırsa City'e 5 milyon sterlin bonus ödemesi yapılacak.

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