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Lazio Barış Alper için teklifini yaptı! Galatasaray rakamı komik buldu

Lazio Barış Alper için teklifini yaptı! Galatasaray rakamı komik buldu

10:0316/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
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Süper Lig'de bu sezon liderliğini sürdüren Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz'a Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Son olarak İtalyan temsilcisi Lazio'nun yaptığı teklif, sarı-kırmızılı kulüp tarafından komik bulundu.

Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcularından Barış Alper Yılmaz başarı basamaklarını hızla tırmanıyor.

Son oynanan Başakşehir maçında galibiyetin mimarı olan ve bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkaran Barış Alper Yılmaz'ın talipleri de artıyor.

Galatasaray ise Barış Alper'in ocak ayında ayrılığına kapıları kapatmış durumda.

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu için sezon sonunda gelecek ciddi teklifleri dinleyecek.

Hürriyet'in haberine göre Everton, Aston Villa, Newcastle United, West Ham United ve Lazio, Barış Alper için devrede olan kulüpler.

Haber detayında Lazio'nun, Barış Alper için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Galatasaray bu rakamı komik bulurken, sarı-kırmızılılar kapıyı 30 milyon Euro'dan açacak.

Barış Alper Yılmaz'ın transferinin bu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, Sacha Boey'un rekoruna ortak olacak.

#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray
#Lazio

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