Leroy Sane'ye şok sözler: Kariyerini çöpe attı

Sane, Almanya Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı. Sane'yi açıkladığı milli takım kadrosuna almayan Julian Nagelsmann, kadroda Galatasaraylı yıldızı neden tercih etmediğini "Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Ondan mucizeler beklemiyordum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya liginde oynamıyor, bu yüzden ondan belli rakamlar bekliyorum. Eğer bunları yaparsa, hâlâ bizim için bir aday olur." demişti.