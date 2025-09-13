Leroy Sane'ye şok sözler: Kariyerini çöpe attı

Galatasaray'ı yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Alman futbolcu Leroy Sane, sarı-kırmızılı takımı tercih ettiği için sürpriz bir eleştiri aldı. İşte detaylar...
Son şampiyon Galatasaray, yaz transfer döneminin en çok konuşulan transferlerinden birine imzasını atmış ve Alman yıldız Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.
Galatasaray formasıyla şu ana kadar çıktığı dört maçta bir gol atıp bir asist yaptı. Sane, Bayern Münih'te forma giydiği dönemde olduğu gibi Türkiye'de de fırsatları değerlendiremediği için eleştiriliyordu.
Sane, Almanya Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı. Sane'yi açıkladığı milli takım kadrosuna almayan Julian Nagelsmann, kadroda Galatasaraylı yıldızı neden tercih etmediğini "Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Ondan mucizeler beklemiyordum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya liginde oynamıyor, bu yüzden ondan belli rakamlar bekliyorum. Eğer bunları yaparsa, hâlâ bizim için bir aday olur." demişti.
Fanatik'in Bild'den aktardığı habere göre Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Sane hakkında çok sert ifadeler kullandı. Hollandalı yayın kuruluşu RAN'a konuşan Van der Vaart şunları dile getirdi:
"Bence Sane'nin gelişimi tam bir utanç. Kendi kariyerini çöpe attı."