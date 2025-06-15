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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Arda Güler sürprizi! Gol sevinci soruldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Arda Güler sürprizi! Gol sevinci soruldu

17:1415/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
AA
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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in meşhur olan gol sevinci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına konu oldu. İşte sorulan o soru...

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, attığı gollerin ardından popüler hale gelen bir sevinç gösterisi yapıyor.

Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gollerde sonra yaptığı sevinç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava konu oldu.

Sınavın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümündeki soruda Arda Güler'in attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak yaptığı sevince yer verildi.

Soruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum." açıklaması hatırlatıldı.


Arda'nın açıklamasındaki "Tevekkül inancı"nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu?

Şık olarak şunlar verildi:


A- Zorlukların aşılmasında etkilidir.

B- Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.

C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.

D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.




İşte o soru...


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