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Luka Modric'e tarihi veda: 70 bin kişi gözyaşlarına hakim olamadı

Luka Modric'e tarihi veda: 70 bin kişi gözyaşlarına hakim olamadı

Haber Merkezi
19:2324/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İspanya La Liga'nın son haftasında Real Madrid ile Real Sociedad, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Bu maç Modric ve Ancelotti'nin Real Madrid'deki son maçıydı. Modric oyundan çıkarken hem taraftarlar hem de Hırvat oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

İspanya La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Karşılaşmaya Arda Güler ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu maç Modric ve Ancelotti'nin son maçıydı.

Luka Modric karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

85. dakikada Modric saha kenarına gelirken, her iki takımın oyuncuları Modric için bir koridor oluşturdu.

Bu koridordan geçen Modric taraftarları selamladı.

Modric'in ailesi de bu anlarda saha kenarına geldi ve Hırvat oyuncuya destek oldu.

Toni Kroos da Modric'e destek olmak için Santiago Bernabeu'ya geldi.

Modric saha kenarında duygusal anlar yaşarken, stadyumda bulunan taraftarlar da gözyaşlarına hakim olamadı.

Real Madrid'de son maçına çıkan Luka Modric, eflatun beyazlılara veda etti.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez de Modric oyundan çıkarken duygusal anlar yaşadı.

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