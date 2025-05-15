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Mahmut Uslu’dan Mourinho sorusuna şok cevap: ‘El-Fatiha’

Mahmut Uslu’dan Mourinho sorusuna şok cevap: ‘El-Fatiha’

16:2215/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Eski Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu basın toplantısında konuştu. Ali Koç hakkında sert sözler söyleyen Uslu, kendisine yöneltilen Mourinho sorusuna çarpıcı bir cevap verdi. İşte detaylar.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u eleştiren Uslu, Mourinho ile ilgili gelen soruya ise basın toplantısına damga vuran bir cevap verdi.


Başkan Ali Koç'un görevi kendisinin bırakması, imzayla gitmemesi gerektiğini belirten Uslu, "Bir hafta içinde Ali Koç, kendi karar vermezse ben de imza vereceğim. Şu ana kadar öyle bir niyetim yok, çünkü yanlış olduğuna inanıyorum. Ama muazzam bir imza kampanyası var. İnşallah böyle bir şey olmaz, ayrılır." dedi.


Fenerbahçe'nin seçime gitmesi ve aday olması halinde başkanlık koltuğuna oturursa Mourinho ile devam etmeyeceğinin sinyalini veren Uslu, çarpıcı bir açıklamada bulundu.


Mahmut Uslu, "Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna, "El-Fatiha... Bakacağız. Seçimi kazandık da doğmamış çocuğa don biçip duruyorsun." yanıtını verdi.


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