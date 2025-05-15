Mahmut Uslu’dan Mourinho sorusuna şok cevap: ‘El-Fatiha’

Başkan Ali Koç'un görevi kendisinin bırakması, imzayla gitmemesi gerektiğini belirten Uslu, "Bir hafta içinde Ali Koç, kendi karar vermezse ben de imza vereceğim. Şu ana kadar öyle bir niyetim yok, çünkü yanlış olduğuna inanıyorum. Ama muazzam bir imza kampanyası var. İnşallah böyle bir şey olmaz, ayrılır." dedi.



